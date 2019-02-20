Туск: Солидарность и поддержка – сильнее вооруженной до зубов империи

Новости Украины: Президент Европейского Совета заявил об этом во время выступления в ЛНУ им. Ивана Франко.

Солидарность - лучший антидот от разъединения, реальная альтернатива "политике собственных интересов". Об этом отметил в выступлении во Львовском Национальном университете имени Ивана Франко Президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Я являюсь учителем истории, но из опыта знаю, что жизнь дает гораздо более интересные уроки, чем учителя. Наши города Львов и Гданьск дали нам уроки солидарности и единения. Солидарность и поддержка – сильнее вооруженной до зубов империи. Этот принцип един для всех, он объединяет людей. Как сказал Иоанн Павел II, в Гданьске, солидарность - это всегда один в другом, а не один против другого. Это лучший антидот на разъединение, реальная альтернатива для политики "за собственные интересы". Политики, которые признают политику силы, отвергают солидарность", - отметил Туск.

По словам политика, Львов и его родной Гданьск посылают миру сигналы свободы. Они должны стать проводниками для всех украинцев и поляков. Новое тысячелетие требует, чтобы украинцы и поляки стали свободными от воспоминаний прошлого.

"Мы должны строить лучшее будущее для всех. Давайте уважать память о жертвах прошлого, но не культивировать это в будущем, потому что это - путь в никуда. Опыт прошлого научил нас новому взгляду на патриотизм и национальную самоидентификацию. Ищем то, что нас объединяет", - сказал Туск.

Как сообщалось ранее, сегодня Президент Европейского Совета Дональд Туск посетил Львов, где в Национальном университете имени Ивана Франко ему вручили диплом Почетного доктора (Doctor Honoris Causa).