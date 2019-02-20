Порошенко передал генсеку ООН письма-обращения украинцев с просьбой освободить заложников РФ

Новости Украины: Под письмом подписались 25 000 украинцев.

В штаб-квартире ООН состоялась встреча Петра Порошенко и генсека ООН Антонио Гутерреша, во время которой Президент Украины передал коллективное письмо с просьбой бороться за освобождение заложников Кремля. Под письмом подписались 25 000 украинцев, сообщает собственный корреспондент.

"Мы просим вашего высокого внимания, вашего влияния, для освобождения украинских моряков, которых сейчас удерживают в России с нарушением международного права", - отметил Президент Украины.

Как сообщалось, в прошлом году украинской делегации удалось включить в повестку дня ООН на 2019 год отдельный пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Первые специальные дебаты на эту тему проходят 20 февраля 2019 года, в пятую годовщину начала российской агрессии против Украины.

Как известно, Порошенко 20 февраля находится с визитом в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН по пункту повестки дня 67 "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".