Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Заложники Кремля: РФ за год проигнорировала 13 предложений Украины

Заложники Кремля: РФ за год проигнорировала 13 предложений Украины
21:33 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины настоял на том, чтобы активизировать предусмотренный минскими договоренностями обмен пленных.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мир удвоить усилия для освобождения более 70 украинских заложников, которых удерживают в России и Крыму.

Также в своей речи к Генеральной ассамблеи ООН в рамках специальных дебатов "О ситуации на временно оккупированных территориях Украины" он подчеркнул, что необходимо активизировать предусмотренный минскими договоренностями обмен пленных.

"Только в прошлом году Украина передала России 13 предложений относительно потенциального обмена задержанных. Кремль проигнорировал их все", - подчеркнул Порошенко.

Президент убежден: "Несмотря на то, что Кремль остается слепым и глухим, международное давление и неизбежная ответственность за серьезные нарушения прав человека является единственным способом остановить злоупотребления Москвы в этой сфере". И поэтому он обратился ко всем странам с призывом от РФ соблюдения прав человека, а также безусловного освобождения и возвращения всех украинских заложников и военнопленных.

"Вопросы, связанные с незаконными действиями России против Украины и ее народа, сейчас рассматриваются Международным уголовным судом, Международным Судом ООН, Европейским судом по правам человека и в рамках арбитражного разбирательства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - напомнил Порошенко.

Порошенко передал генсеку ООН письма-обращения украинцев с просьбой освободить заложников РФ

Как сообщалось, сегодня, в пятую годовщину начала российской агрессии против Украины, в ООН прошли специальные дебаты "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", где говорилось о ситуации на Донбассе и в Крыму. Президент Петр Порошенко, который находится с визитом в США, принял участие в заседании Генассамблеи ООН.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кремль, Порошенко, РФ, Петр Порошенко, Президент Украины, Президент Украины Петр Порошенко, Заключенные Кремля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 Врачи назвали причины пониженной температуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь