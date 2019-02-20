Заложники Кремля: РФ за год проигнорировала 13 предложений Украины

Новости Украины: Президент Украины настоял на том, чтобы активизировать предусмотренный минскими договоренностями обмен пленных.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мир удвоить усилия для освобождения более 70 украинских заложников, которых удерживают в России и Крыму.

Также в своей речи к Генеральной ассамблеи ООН в рамках специальных дебатов "О ситуации на временно оккупированных территориях Украины" он подчеркнул, что необходимо активизировать предусмотренный минскими договоренностями обмен пленных.

"Только в прошлом году Украина передала России 13 предложений относительно потенциального обмена задержанных. Кремль проигнорировал их все", - подчеркнул Порошенко.

Президент убежден: "Несмотря на то, что Кремль остается слепым и глухим, международное давление и неизбежная ответственность за серьезные нарушения прав человека является единственным способом остановить злоупотребления Москвы в этой сфере". И поэтому он обратился ко всем странам с призывом от РФ соблюдения прав человека, а также безусловного освобождения и возвращения всех украинских заложников и военнопленных.

"Вопросы, связанные с незаконными действиями России против Украины и ее народа, сейчас рассматриваются Международным уголовным судом, Международным Судом ООН, Европейским судом по правам человека и в рамках арбитражного разбирательства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - напомнил Порошенко.

Как сообщалось, сегодня, в пятую годовщину начала российской агрессии против Украины, в ООН прошли специальные дебаты "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", где говорилось о ситуации на Донбассе и в Крыму. Президент Петр Порошенко, который находится с визитом в США, принял участие в заседании Генассамблеи ООН.