ЦИК зарегистрировала почти 350 иностранных наблюдателей

Новости Украины: Центризбирком 31 марта зарегистрировал 348 официальных, международных наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 41 официального наблюдателя от международных организаций на выборах Президента Украины 31 марта. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в среду.

Так, Центризбирком зарегистрировал 12 официальных наблюдателей от Украинского конгрессового комитета Америки и 29 - от благотворительного фонда "Международная комиссия по правам человека".

Таким образом, на 20 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала 348 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Кроме того, на заседании в среду ЦИК зарегистрировала семь официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" и одного наблюдателя от кандидата в Президенты Олега Ляшко в заграничном избирательном округе.