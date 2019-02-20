ЦИК зарегистрировала почти 350 иностранных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 41 официального наблюдателя от международных организаций на выборах Президента Украины 31 марта. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в среду.
Так, Центризбирком зарегистрировал 12 официальных наблюдателей от Украинского конгрессового комитета Америки и 29 - от благотворительного фонда "Международная комиссия по правам человека".
Таким образом, на 20 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала 348 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.
Кроме того, на заседании в среду ЦИК зарегистрировала семь официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" и одного наблюдателя от кандидата в Президенты Олега Ляшко в заграничном избирательном округе.