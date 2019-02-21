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Россия на заседании ООН заявила о "своем Крыме навсегда"

Россия на заседании ООН заявила о "своем Крыме навсегда"
01:08 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На заседании ООН представитель РФ завил, что они "навсегда" закрепили свой суверенитет за полуостровом Крым.

Несмотря на международное давление и признание миром Крыма, как оккупированной Россией территории, представители Москвы провозглашают с высокой трибуны в ООН, что они "навсегда" закрепили свой суверенитет за полуостровом. С соответствующим заявлением выступил в среду на заседании Генеральной ассамблеи ООН постпред России при Организации Василий Небензя.

"О Крыме я сегодня даже говорить не буду. Крым - это Россия. Это вопрос закрыт навсегда самими крымчанами", - заявил представитель РФ.

Он еще раз повторил тезисы российской пропаганды о "легитимном" президенте Януковиче, о том, что украинских националистов, которые якобы "цитируют Гитлера" на митингах. По его словам, в Украине происходит "гражданская война", а не вторжение со стороны России.

Кроме того, Небензя назвал "мифической" российскую оккупацию Донецкой и Луганской областей, а также выступил за необходимость поддержать в Украине Виктора Медведчука, который находится в близких связях с Путиным. Представитель России к тому же пожаловался, что Украина закрыла доступ для наблюдателей из России на предстоящих выборах и обвинил украинскую власть в прозападном курсе.

"Для нас конфликт в Украине - это боль, для западных стратегов - это бесконечная радость. Потому что в вашем понимании (Запада - ред.), чем хуже России, тем лучше", - цинично заявил Небензя.

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Напомним, с начала открытой вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году, США, Евросоюз, а также целый ряд западных стран ввели санкции против России из-за ее агрессии в Украине. При этом, на Западе отмечают, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока РФ не выполнит Минских договоренностей и не вернет Крым Украине.

18 декабря 2018 года Генассамблея ООН приняла Резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), районов Черного и Азовского морей", в которой Россия называется "государством-оккупантом" и содержится призыв к Москве "вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории".

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Украина, Крым, ООН, РФ, Захват.
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