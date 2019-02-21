Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Порошенко во время рабочего визита в США получил награду

Порошенко во время рабочего визита в США получил награду
09:52 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду "Международный государственный деятель" Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.

Как сообщает пресс-служба президента, перед тем он посетил панихиду по Героями Небесной Сотни в Украинской православной церкви святого Андрея в Нью-Джерси.

"Я считаю это признанием наших совместных усилий. Я считаю это признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация. Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации", – сказал Порошенко о награде.

"Мы никогда не упустим шанс сделать значительное позитивное влияние на мировые дела и обеспечить лучшее будущее для будущих поколений. Наша благородная миссия – достичь устойчивого мира через поддержку свободы и демократии. Так как вы делаете в Соединенных Штатах, как мы делаем в Украине и как мы вместе делаем в мире", – заявил он.

Порошенко отметил, что Кремль пытается восстановить Советский Союз коммунистическими методами – как при Голодоморе, красном терроре и других проявлениях пренебрежения к человеческой жизни, гражданским правам и свободам.

Порошенко: В ООН агрессора называют агрессором, а оккупанта - оккупантом

По словам президента Украины, из-за РФ за последние 5 лет погибло 13 тысяч украинцев, систематически нарушаются права крымских татар и других украинских патриотов на оккупированных территориях, Крым милитаризуют, а украинцев берут в плен.

Напомним, действующий президент Порошенко сейчас является кандидатом в президенты на второй срок. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, ООН, Петр Порошенко, Награда, Международный государственный деятель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь