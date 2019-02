Выборы 2019: в Украину прибыли наблюдатели из Канады

В Украину прибыла делегация из Канады для наблюдения за процессом выборов президента 2019. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба внешнеполитической службы Канады.

Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта. "Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа был услышан с помощью свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что отказ в регистрации российских наблюдателей на выборах президента Украины не противоречит международным обязательствам.

Canada’s election observers are on the ground in #Ukraine, preparing for the Presidential elections on March 31. Canada stands with Ukraine to ensure the voice of the people of Ukraine are heard through free and fair elections. pic.twitter.com/cGjD9xVXyx

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 21 февраля 2019 г.