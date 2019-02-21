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Выборы 2019: в Украину прибыли наблюдатели из Канады

Выборы 2019: в Украину прибыли наблюдатели из Канады
11:16 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Наблюдатели начали подготовку к работе на выборах президента Украины.

В Украину прибыла делегация из Канады для наблюдения за процессом выборов президента 2019. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба внешнеполитической службы Канады.

Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта. "Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа был услышан с помощью свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что отказ в регистрации российских наблюдателей на выборах президента Украины не противоречит международным обязательствам.

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Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

Напомним, 7 февраля парламент принял за основу и в целом законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

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Выборы, Канада, Наблюдатели, Выборы 2019.
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