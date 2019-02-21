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Туск: Будущее Украины - это также и будущее Польши

Туск: Будущее Украины - это также и будущее Польши
14:15 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Туск считает, что чем лучше отношения с Украиной, тем более безопасной является Польша.

От будущего Украины зависит будущее Польши и в целом ЕС.

Такое мнение высказал в эфире польского телеканала tvn24 президент Европейского Совета Дональд Туск.

"У меня сложилось впечатление, что меня действительно слышат в Киеве, ведь они знают, что я их друг и очень решительный защитник Украины в Евросоюзе. ... Ведь я не сомневаюсь: будущее Украины - это также и будущее Польши, и в каком-то смысле всей Европы", - подчеркнул Туск.

Он отметил, что большое количество друзей в Украине, как среди политиков, так и среди обычных людей, его понимают, и это ставит перед ним определенные обязательства.

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По словам Туска, у него сложилось мнение, и оно не единичное в обществе, что "сегодня и польско-украинские отношения и некоторых европейских стран с Украиной являются хуже, чем должны быть".

"Некоторые европейские страны могут cебе позволить определенное отсутствие воображения, но это, без сомнения, не может делать Польша", - констатировал президент Евросовета.

Туск отметил, что уже много лет он не меняет своей позиции, которая не имеет ничего общего с сентиментами: "Чем лучше отношения с Украиной, тем безопаснее Польша".

Как отмечалось, 19-20 февраля Туск находился с рабочим визитом в Украине. В Киеве он также принял участие в памятных мероприятиях в пятую годовщину трагических событий на Майдане и выступил в Верховной Раде с речью на украинском языке. Во второй день визита он посетил Львов, где получил титул почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Верховная Рада, ЕС, Польша, Дональд Туск.
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