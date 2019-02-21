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Северный поток - 2: Порошенко сообщил, что РФ может атаковать корабли стран Балтии

Северный поток - 2: Порошенко сообщил, что РФ может атаковать корабли стран Балтии
14:28 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: После строительства Nord Stream 2 Россия может напасть на корабли стран Балтии.

В случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия может напасть на корабли стран Балтии в Балтийском море - так же, как раньше напала на украинские корабли в Керченском проливе.

Об этом Президент Порошенко сказал в Совете по мировым делам Филадельфии после вручения ему награды "Международный государственный деятель", сообщает корреспондент Укринформа.

"Давайте представим, что мы допустили построение "Северного потока-2", что для нас является абсолютно невозможным, но представим, что в 2021 году Путин примет решение защитить "Северный поток-2" от балтийских стран и решит атаковать литовские, латвийские или эстонские корабли, руководствуясь тем же объяснением, которое мы имеем сейчас после нападения на украинские корабли", - заявил Порошенко.

По его словам, главное, что могут сделать страны, чтобы такие сценарии не повторялись, - объединяться в рамках НАТО, в двусторонних отношениях, прекратить любые политически мотивированные и провокационные российские проекты, а также спрыгнуть с "российского газового крючка".

"Мы, украинцы, это сделали. Каждый год до моего президентства Украина получала обвинения в том, что ворует российский газ, и в октябре или ноябре они (россияне - ред.) прекращали поставки газа. В 2015 году Путин сказал то же самое мне, но я ответил, что мы купим газ в Европе. Он отметил, что это будет дороже. Я ответил, что это цена за независимость, включая энергетическую независимость", - рассказал Порошенко.

В своей речи он также подчеркнул, что нападение России на Украину, которое привело к гибели тысяч украинцев, стало также объединяющим фактором как для страны, так и для Европы и мира в целом.

Порошенко во время рабочего визита в США получил награду

Как сообщалось, газопровод "Северный поток-2" (Nord Stream-2) строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его длина составляет более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Украина выступает против строительства Nord Stream-2. Кроме того, противниками этого проекта являются США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа.

25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, совершавших плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас моряки находятся в Москве в СИЗО. Все они признали себя военнопленными.

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Россия, Петр Порошенко, Прибалтика, Северный поток-2.
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