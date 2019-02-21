Кучма не исключает, что участники выборов могут организовать новый Майдан

Новости Украины: Второй президент Украины Леонид Кучма не исключает, что после проведения президентских выборов может произойти очередной Майдан.

Второй президент Украины Леонид Кучма после брифинга трех первых президентов Украины в Киеве заявил, что после ближайших выборов президента Украины будет много недовольных честностью избирательной кампании и из-за этого могут организовать протесты.

На вопрос журналиста, существовали ли в то время во время выборов технические кандидаты, Кучма ответил, что они даже не знали такого термина "технический кандидат". Он отметил, что считает те выборы честными.

Также бывший президент Украины отметил, что на сегодняшний день настолько большая разница в избирательных кампаниях по сравнению с тем временем, когда он был избран, что из-за этого люди не верят в честность выборов. Более того, это доводят яркие примеры, а к честному проведению избирательной кампании у кандидатов нет стремления.

Кучма отметил, что когда он впервые решил принимать участие в президентских выборах, у него была только одна машина на весь штаб и ту он получил как бывший премьер-министр.

Второй президент Украины прогнозирует, что найдутся политические силы, которые после проведения выборов будут кричать, что "подтасовка", "нечестные" и так далее. Кучма также не исключает, что может произойти очередной Майдан.

Напомним, согласно опросу, во втором туре президентских выборов нынешний глава государства Петр Порошенко побеждает члена "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко, но проигрывает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, который в свою очередь побеждает Ю.Тимошенко.