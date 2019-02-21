Кабмин утвердил план мероприятий по преодолению бедности

Новости Украины: Правительство утвердило план мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности.

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации Стратегии преодоления бедности на 2019 год. Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Правительством утвержден план мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что документом определены конкретные меры относительно повышения действенности политики занятости, повышения денежных доходов населения, обеспечения доступа населения к социальным услугам, минимизации рисков бедности и социального отчуждения наиболее уязвимых категорий населения.

В частности, планируется повышение действенности политики занятости населения; внедрение новых форм предоставления государственной службой занятости услуг населению и работодателям; создание общегосударственного реестра вакансий со свободным онлайн-доступом и актуализацией в режиме реального времени; содействие трудоустройству молодежи и внедрение дополнительных стимулов для работодателей по трудоустройству лиц предпенсионного возраста, лиц с малолетними детьми и лиц с инвалидностью; улучшение экономических условий развития самозанятости населения и т.п.

В правительстве добавляют, что реализация этих мер будет способствовать обеспечению поэтапного снижения масштаба бедности, внедрению новых механизмов ее предотвращения, преодолению социального отчуждения, улучшению уровня жизни и повышению уровня доступа населения к социальным услугам.

Также опубликовано соответствующее распоряжение Кабмина от 20 февраля. Согласно документу, правительство также поручило министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным, Киевской городской госадминистрациям обеспечить исполнение утвержденного этим распоряжением плана мероприятий и подавать ежеквартально Министерству соцполитики информацию о состоянии выполнения плана мероприятий. Минсоцполитикы должно обобщать полученную информацию и подавать в двухнедельный срок Кабинету министров Украины.