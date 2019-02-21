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Наев сообщил ОБСЕ о нарушениях оккупантами "тишины" (Фото)

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Наев сообщил ОБСЕ о нарушениях оккупантами "тишины" (Фото)
23:54 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Сергей Наев рассказал делегации СММ ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Командующий ООС Сергей Наев ознакомил делегацию СММ ОБСЕ с оперативной информацией по нарушению режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск и другими фактами военной агрессии РФ.

Встреча состоялась на базе Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества в Краматорске, сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Командующий Объединенных сил рассказал иностранным наблюдателям о нарушении режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелах населенных пунктов, создании препятствий патрулям ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ, показателях фиксации нарушений размещения вооружения и средств огневого поражения вне мест хранения и линий отвода и т.д.", - сообщают в пресс-службе.

В частности, Наев вспомнил о семи случаях повреждения в результате обстрелов со стороны ВФ РФ жилых домов, подкрепил свой рассказ фактами фото- и видеофиксации.

Командующий также детально рассказал об обстреле 18-19 февраля, когда по позициям Объединенных сил было выпущено 445 снарядов, что составляет 51% от общего количества боеприпасов, примененных российско-оккупационными войсками с начала года.

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Наев подчеркнул, что обстрелы украинских позиций велись из района, ограниченного населенными пунктами Комсомольское, Кумачово, Новоазовск и Саханка, куда, в нарушение Минских договоренностей, представители российско-оккупационных войск не допускают патрули СММ ОБСЕ.

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Украина, ОБСЕ, РФ, АТО, прекращение огня, Сергей Наев.
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