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Министр Саенко: Одна из главных задач реформы госуправления – доверие общества

Министр Саенко: Одна из главных задач реформы госуправления – доверие общества
01:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Министр Александр Саенко заявил, что одна из самых важных задач реформы государственного управления в Украине - повышение доверия общества.

Одна из самых важных задач реформы государственного управления в Украине - повышение доверия общества к государственной службе. Об этом заявил Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко во время заседания коллегии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, где были представлены отчет о работе агентства в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы меняем ситуацию. Ранее чиновник был препятствием реформ. Сейчас должен стать лидером перемен, которому доверяют граждане», - отметил Саенко.

Среди результатов реформы госуправления Саенко подчеркнул привлечение лучших профессионалов на новые должности государственной службы благодаря обновленной конкурсной процедуре, повышению требований и запуску современного портала вакансий career.gov.ua, где впервые можно подать документы онлайн.

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«В 2019 году мы, в частности, сфокусируем внимание на совершенствовании конкурсной процедуры, модернизации портала вакансий и расширении его возможностей», - подчеркнул министр.

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Кабмин, Реформы, Министр, Общественность, Александр Саенко, Заявил.
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