В ПА ОБСЕ заявили о резком обострении на Донбассе

Новости Украины: Шесть лет подряд в Парламентской ассамблее ОБСЕ доминирующей темой является- насилие на востоке Украины.

Уже шестой год подряд в обсуждении на Парламентской ассамблее ОБСЕ доминирует тема насилия на востоке Украины. Об этом заявил президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели во время 18-й зимней сесіх Ассамблеи в Вене.

"Мы встречаемся сегодня, когда напряжение достигло новых уровней по всему региону ОБСЕ. Уже шестой год подряд в нашем обсуждении будут преобладать новости о насилии на востоке Украины. И не только это, ведь мы увидели с инцидентом в Азовском море в ноябре прошлого года, насколько хрупка безопасность в более широком Черноморском регионе. На прошлой неделе СММ зафиксировала 37%-ное увеличение количества нарушений режима прекращения огня и потеряла беспилотник дальнего радиуса действия в неподконтрольных правительству районах Луганской области", - заявил он.

Президент ПА ОБСЕ добавил, что в Украине, рядом с Молдовой и Северной Македонией, вскоре также пройдут "важные выборы с разными геополитическими последствиями". Церетели убежден, для преодоления различных вызовов, которые стоят перед регионом ОБСЕ, нужна "большее трансатлантическое и общеевропейское сотрудничество".