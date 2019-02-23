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Чубаров назвал 23 февраля трагическим днем для трех народов

Чубаров назвал 23 февраля трагическим днем для трех народов
09:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Рефат Чубаров назвал 23 февраля трагическим днем в новейшей истории крымскотатарского народа.

Сегодня, 23 февраля, трагический день в новейшей истории крымскотатарского, ингушского и чеченского народов. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодняшнее число, 23 февраля является трагическим днем в новейшей истории крымскотатарского, ингушского и чеченского народов. 101 год назад, 23 февраля 1918 года, в Севастополе матросами Черноморского флота, контролируемого большевиками, был зверски замучен и убит Номан Челебиджихан - первый глава правительства Крымской Народной Республики, один из организаторов I Курултая крымскотатарского народа, муфтий мусульман Крыма, Белоруссии, Литвы и Польши, автор стихотворения "Ant etkenmen" ( "Я поклялся"), ставший позднее крымскотатарским национальным гимном", - написал Чубаров.

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Также он отмечает, что 23 февраля 1944 года войска НКВД СССР приступили к тотальной депортации из своих земель ингушского и чеченского народов, во время которой, по разным оценкам, было изгнано со своей Родины от 500 до 650 тыс. чеченцев и ингушей.

"Через 3 месяца после преступной депортации чеченцев и ингушей такое же катастрофическое по своим последствиям преступление режимом СССР было совершено и в Крыму, когда 18 мая 1944 года тотальной депортации подверглись крымскотатарский народ", - говорится в сообщении Чубарова.

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Меджлис, Рефат Чубаров, Крымские татары, НКВД СССР.
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