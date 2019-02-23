Выборы 2019: Зеленский не знает, как завтра закончить войну

Новости Украины: Спикер штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что у него нет плана быстрого завершения войны на Донбассе.

Спикер штаба Зеленского по вопросам хода предвыборной кампании Дмитрий Разумков рассказал, что у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского нет плана быстрого завершения войны на Донбассе.

Такой ответ Разумков назвал честным и добавил, что любой другой сегодня тоже не сможет ответить на этот вопрос. Он считает, что для того, чтобы "закончилась война, должно появится желание у РФ".

При этом, по мнению Разумкова, шаги для урегулирования ситуации должны включать дипломатическое, экономическое, информационное и военное направление. Он уверен, что на сегодняшний день самостоятельно Украине с российской агрессией не удастся справиться. В связи с этим, в дипломатическом направлении должна выстраиваться история с расширенным "нормандским форматом" с максимальным привлечением США, Великобритании.

Отмечается, что в экономике страны нужно создать такие условия, чтобы люди со временно оккупированных территорий сами захотели вернуться. В информационной политике за 5 лет, к сожалению, не была выработана стратегия противодействия и позитивной повестки дня.

По мнению спикера штаба, Украине нужно стремиться в НАТО и ЕС, но в то же время внесение изменений в Конституцию относительно курса на НАТО и ЕС Разумков назвал политическим ходом. Касательно проведения референдума, спикер штаба отметил, что его нужно провести, когда появится реальная возможность вступления. Но когда это произойдет, пока неизвестно.

В программе Зеленского также указано, что единственным государственным языком является украинский. Также отмечается, что должно быть нормальное и уважительное отношение к остальным языкам. Для того, чтобы популяризировать украинский язык, необходимо выработать стимулирующие механизмы. По мнению Разумкова, сегодня не идет речь об ущемлении русского языка в Украине.