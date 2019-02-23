Скачать
Суббота, 23.02.2019
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии

Выборы 2019: Зеленский не знает, как завтра закончить войну

Выборы 2019: Зеленский не знает, как завтра закончить войну
14:05 Сегодня Телеграф По материалам: Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Спикер штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что у него нет плана быстрого завершения войны на Донбассе.

Спикер штаба Зеленского по вопросам хода предвыборной кампании Дмитрий Разумков рассказал, что у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского нет плана быстрого завершения войны на Донбассе.

Такой ответ Разумков назвал честным и добавил, что любой другой сегодня тоже не сможет ответить на этот вопрос. Он считает, что для того, чтобы "закончилась война, должно появится желание у РФ".

При этом, по мнению Разумкова, шаги для урегулирования ситуации должны включать дипломатическое, экономическое, информационное и военное направление. Он уверен, что на сегодняшний день самостоятельно Украине с  российской агрессией  не удастся справиться. В связи с этим, в дипломатическом направлении должна выстраиваться история с расширенным "нормандским форматом" с максимальным привлечением США, Великобритании.

Отмечается, что в экономике страны нужно создать такие условия, чтобы люди со временно оккупированных территорий сами захотели вернуться. В информационной политике за 5 лет, к сожалению, не была выработана стратегия противодействия и позитивной повестки дня.

По мнению спикера штаба, Украине нужно стремиться в НАТО и ЕС, но в то же время внесение изменений в Конституцию относительно курса на НАТО и ЕС Разумков назвал политическим ходом. Касательно проведения референдума, спикер штаба отметил, что его нужно провести, когда появится реальная возможность вступления. Но когда это произойдет, пока неизвестно.

Зеленский обратился к Порошенко и поднял острую для всех украинцев проблему

В программе Зеленского также указано, что единственным государственным языком является украинский. Также отмечается, что  должно быть нормальное и уважительное отношение к остальным языкам. Для того, чтобы популяризировать украинский язык, необходимо выработать стимулирующие механизмы. По мнению Разумкова, сегодня не идет речь об ущемлении русского языка в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Кандидат в Президенты Украины, Президентские выборы 2019, Выборы 2019, Спикер штаба Зеленского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обряды на 23 февраля – День Прохора
02 Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
03 Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака
04 Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
05 Украинцев обяжут регистрироваться перед посещением ЕС по безвизу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ВСУ понесли потери
День в ООС: ВСУ понесли потери
Столкновения на границе Венесуэлы: Белый дом сделал заявление
Столкновения на границе Венесуэлы: Реакция Белого дома
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь