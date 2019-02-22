Зеленский обратился к Порошенко и поднял острую для всех украинцев проблему

Новости Украины: Кандидат в президенты Владимир Зеленский в новом влоге поднял проблему повышения коммунальных тарифов в Украине, которое набрало много лайков и комментариев.

В четверг, 21 февраля, кандидат в президенты Украины, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в новом влоге рассказал, как проходят съемки сериала "Слуга народа" и подготовка к президентским выборам.

Сообщается, что в новом выпуске кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту Украины Петру Порошенко. Он отметил, что за все время существования студии "Квартал 95" было много шуток, также студия пережила много президентов. По словам Зеленского, было много попыток их закрыть, но делает это только один человек.

Также, в новом выпуске кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский затронул проблему повышения коммунальных тарифов в Украине, которая является очень острой для многих украинцев. В частности, он попытался разобраться в причинах повышения. Стоит отметить, что новое видео набрало много лайков, а украинцы оставили множество комментариев.

Отмечается, что люди писали слова поддержки кандидату в президенты и соглашались с его мнением. Кое-кто даже поделился своими историями в комментариях и написал, что с надеждой в сердце ждет перемены к лучшему.

Напомним, Комитет избирателей Украины считает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский должен оплатить "Слугу народа-3" из избирательного фонда. Показ видеофильма "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу Владимира Зеленского, поэтому за него нужно заплатить из избирательного фонда кандидата. Таким образом, в КИУ считают, что показ видеофильма "Слуга народа - 3" является деятельностью, побуждающей избирателей поддержать кандидатуру Зеленского на выборах, который является исполнителем главной роли в фильме.

Участники студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвали волну борьбы с одним из самых популярных сериалов украинского производства "Слуга народа" политическими боями без правил. Зеленский отметил, что пока еще в Администрации Президента обсуждают варианты запрета проекта "Слуга народа-3", его производство пока еще не завершено и который, соответственно, еще никто не видел.