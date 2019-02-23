Порошенко рассказал о главных врагах Украины

Новости Украины: Президент сообщил, что Украина сейчас имеет двух главных врагов.

Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины сейчас есть два врага - Россия и бедность.

Об этом глава государства сказал во время заседания Совета регионального развития Львовской области, которое состоялось в конференц-зале стадиона "Арена Львов".

"В Украине сейчас два врага: РФ... и второй враг - это бедность", - сказал он.

Порошенко отметил, что РФ является страной агрессором, и Украине нужен "холодный мир" с РФ, чтобы войска агрессора, его вооружение были убраны.

"Для меня принципиально важно, чтобы экономический рост был точно отражен в кармане пенсионера из Жовквы или шахтера из Червонограда. Это наша с вами задача", - подчеркнул он.

Президент заявил о необходимости превращения Украины в "большую страну свободных, богатых и счастливых людей".

"Успехи децентрализации это ярко доказывают, у нас это точно получится", - резюмировал глава государства.