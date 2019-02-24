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Украинцы назвали наиболее вероятного победителя на президентских выборах 2019

Украинцы назвали наиболее вероятного победителя на президентских выборах 2019
12:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Согласно данным опроса, наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают действующего президента Украины Петра Порошенко .

Если бы выборы президента Украины проходили в следующее воскресенье, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. На третьем месте - Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, которое Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел с 8 по 18 февраля 2019 года.

Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, 19,9% поддержали бы Зеленского, 17% - Порошенко, 13,3% - Тимошенко.

Среди других кандидатов 9,6% голосов отдали бы за Юрия Бойко, 5,5% - за Анатолия Гриценко, 4,6% - за Олега Ляшко.

Среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился со своим выбором, результат голосования выглядел бы следующим образом: Зеленский - 23,8%, Порошенко - 20,3%, Тимошенко - 15,9%. Бойко получил бы 11,5%, Гриценко - 6,6%, Ляшко - 5,5%.

В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим Президентом Украины (вопрос: «Скажите, а кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?»).

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко - 23,9%. Победу Тимошенко прогнозируют 16,3% опрошенных, а Зеленскому - 12,5%. Ни один из других кандидатов не получает показатели выше 5%.

Аналогичные тенденции в последнее время продемонстрировали опросы ЦР и КМИС.

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Исследование проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%.

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Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Кандидаты в Президенты Украины, Второй тур выборов, Выборы 2019, Опрос Социс, Наиболее вероятный победитель.
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