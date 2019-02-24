Кравчук о своей пенсии: Стыд и позор, что нет президентской

Новости Украины: Леонид Кравчук, "взявший на руки это государство", сетует на отсутствие президентской пенсии.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук пожаловался на то, что у него нет президентской пенсии, а только депутатская в 18 тысяч гривень.

Об этом сообщает "Новое время".

"А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тыс. грн, но это стыд и позор, что нет президентской", — пожаловался Кравчук.

И посетовал, что "взял на руки это государство, а ему не могут назначить содержание даже в 5 грн". "Обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тыс.", - добавил он.

Первым главой Украины Кравчук стал 5 декабря 1991 года. Его президентское правление сопровождали все трудности становления суверенного государства на развалинах советской плановой экономики.м