Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров, марши памяти в России, выборы в Молдове и ультиматум Maruv
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров и ультиматум Maruv
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
"Оскар" 2019: полный список победителей премии
"Оскар" 2019: полный список победителей премии

Кравчук о своей пенсии: Стыд и позор, что нет президентской

Кравчук о своей пенсии: Стыд и позор, что нет президентской
16:56 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Леонид Кравчук, "взявший на руки это государство", сетует на отсутствие президентской пенсии.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук пожаловался на то, что у него нет президентской пенсии, а только депутатская в 18 тысяч гривень.

Об этом сообщает "Новое время".

"А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тыс. грн, но это стыд и позор, что нет президентской", — пожаловался Кравчук.

Кравчук об украинских олигархах: Они делают и добрые дела

И посетовал, что "взял на руки это государство, а ему не могут назначить содержание даже в 5 грн". "Обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тыс.", - добавил он.

Первым главой Украины Кравчук стал 5 декабря 1991 года. Его президентское правление сопровождали все трудности становления суверенного государства на развалинах советской плановой экономики.м

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леонид Кравчук, Пенсия, Президент Украины, Первый президент, Президентская пенсия, Депутатская пенсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме
02 Канадские консерваторы поддерживают территориальную целостность Украины
03 Провокационный снимок от Тины Кароль: фото в откровенном наряде
04 Эти популярные грибы являются средством защиты от смертельной болезни
05 Оскар 2019: Онлайн трансляция 91-ой церемонии вручения кинопремии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Молдове: после обработки 95% бюллетеней лидируют социалисты
Выборы в Молдове: лидируют социалисты
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Еще одна статуэтка &quot;Богемной рапсодии&quot;: Рами Малек впервые получил Оскар
Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь