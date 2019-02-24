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Политзаключенного Балуха перевезли в СИЗО Краснодарского края

Политзаключенного Балуха перевезли в СИЗО Краснодарского края
20:30 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Владимир Балух без теплых вещей находится в СИЗО российского города г. Армавира в Краснодарском крае.

Украинский политзаключенный Владимир Балух в данное время находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа

"Политзаключенный украинец Владимир Балух в данное время находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края", - отмечается в сообщении.

У Балуха до сих пор нет тёплых вещей, так как накануне этапа у его супруги Натальи в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в данное время один.

Напомним, 13 февраля стало известно, что  Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. В последствии, 18 февраля стало известно, что  Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в российский Краснодар, голодным и без вещей. 

Ранее сообщалось, что 21 февраля вечером Балуха вывезли из СИЗО г. Краснодара. Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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СИЗО, РФ, Политзаключенные, Владимир Балух.
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