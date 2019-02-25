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Украина предъявила подозрение еще семи военным РФ за захват кораблей

Украина предъявила подозрение еще семи военным РФ за захват кораблей
11:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Еще семеро российских военных извещены о подозрении по делу об атаке РФ в Керченском проливе.

Семеро военнослужащих Российской Федерации извещены о подозрении в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий по делу о захвате 24 украинских военнослужащих и трех судов 25 ноября 2018 года, сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины.

Подозрение о совершении преступлений по соответствующей ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины выдвинуто 16 февраля следователями Управления СБУ в Одесской области генерал-полковнику Александру Дворникову - командующему войсками Южного военного округа РФ, вице-адмиралу Александру Моисееву - командующему Черноморского флота РФ, а также пяти военнослужащим-пограничникам Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

В прокуратуре напоминают, что ранее, еще через два дня после инцидента, 27 февраля 2018 года, восемь военнослужащих РФ уже были поставлены в известность о подозрении в совершении преступлений.

"Досудебным расследованием установлено, что все 15 военнослужащих Российской Федерации, которые уже извещены о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны. В частности, организовывали, координировали и участвовали в нападении военных судов РФ и других военных служебных лиц Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ Российской Федерации на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 ноября минувшего года СБУ совместно с военной прокуратурой сообщила о подозрении восьмерым российским силовикам, совершившим нападение на украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября. По словам пресс-секретарь генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, сообщенные подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации.

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По данным Генпрокуратуры, 25 ноября 2018 года во время прохождения Керченского пролива российские корабли начали опасные маневры вокруг катеров ВМС Украины с целью блокирования последних, в результате чего российский морской буксир "Дон" совершил таран – навал на рейдовый буксир ВМС Украины "Яны Капу", нанеся существенные повреждения. После выхода украинских кораблей из 12-ти мильной зоны российские войска, а именно пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Изумруд", продолжая ведение агрессивной войны против Украины, совершил артиллерийский обстрел украинской корабельно-катерной группы, в результате которого получили ранения не менее трех украинских военнослужащих и были повреждены два украинских корабля.

В настоящее время малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу", а также 24 военнослужащих Украины захвачены военной оккупационной властью РФ.

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Россия, Керченский пролив, Генпрокуратура, Моряки, Черноморский флот РФ.
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