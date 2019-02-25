Украина предъявила подозрение еще семи военным РФ за захват кораблей

Новости Украины: Еще семеро российских военных извещены о подозрении по делу об атаке РФ в Керченском проливе.

Семеро военнослужащих Российской Федерации извещены о подозрении в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий по делу о захвате 24 украинских военнослужащих и трех судов 25 ноября 2018 года, сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины.

Подозрение о совершении преступлений по соответствующей ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины выдвинуто 16 февраля следователями Управления СБУ в Одесской области генерал-полковнику Александру Дворникову - командующему войсками Южного военного округа РФ, вице-адмиралу Александру Моисееву - командующему Черноморского флота РФ, а также пяти военнослужащим-пограничникам Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

В прокуратуре напоминают, что ранее, еще через два дня после инцидента, 27 февраля 2018 года, восемь военнослужащих РФ уже были поставлены в известность о подозрении в совершении преступлений.

"Досудебным расследованием установлено, что все 15 военнослужащих Российской Федерации, которые уже извещены о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны. В частности, организовывали, координировали и участвовали в нападении военных судов РФ и других военных служебных лиц Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ Российской Федерации на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 ноября минувшего года СБУ совместно с военной прокуратурой сообщила о подозрении восьмерым российским силовикам, совершившим нападение на украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября. По словам пресс-секретарь генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, сообщенные подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации.

По данным Генпрокуратуры, 25 ноября 2018 года во время прохождения Керченского пролива российские корабли начали опасные маневры вокруг катеров ВМС Украины с целью блокирования последних, в результате чего российский морской буксир "Дон" совершил таран – навал на рейдовый буксир ВМС Украины "Яны Капу", нанеся существенные повреждения. После выхода украинских кораблей из 12-ти мильной зоны российские войска, а именно пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Изумруд", продолжая ведение агрессивной войны против Украины, совершил артиллерийский обстрел украинской корабельно-катерной группы, в результате которого получили ранения не менее трех украинских военнослужащих и были повреждены два украинских корабля.

В настоящее время малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу", а также 24 военнослужащих Украины захвачены военной оккупационной властью РФ.