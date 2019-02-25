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Зеленский призвал предлагать, кого назначить премьером, главами ГПУ и СБУ

Зеленский призвал предлагать, кого назначить премьером, главами ГПУ и СБУ
13:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил украинцам писать ему кандидатуры из его команды на главные должности в государстве.

Кандидат в президенты Украины, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором предложил украинцам самим поучаствовать в выборе претендентов из его команды на главные должности в государстве.

По словам Зеленского, последние 28 лет в Украине происходит так. что президент назначает на должность своего кума или армейского друга и это никому не понравиться. Он отметил, что его программа "Украина мечты" была создана совместно, следующий шаг - создание команды мечты.

Поэтому, кандидат в президенты Украины предложил украинцам присылать сообщения с указанием кто, по их мнению,  должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой СБУ, министром иностранных дел, министром обороны.

Напомним, по данным опроса "Социс", если бы выборы президента Украины проходили в следующее воскресенье, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. На третьем месте - Юлия Тимошенко.  Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, 19,9% поддержали бы Зеленского, 17% - Порошенко, 13,3% - Тимошенко. Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко - 23,9%. Победу Тимошенко прогнозируют 16,3% опрошенных, а Зеленскому - 12,5%. Ни один из других кандидатов не получает показатели выше 5%.

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Видео, Предложение, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Кандидатуры на должности.
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