Депутаты рассмотрят вопрос необоснованных платежек за газ

Новости Украины: Верховная Рада 28 февраля урегулирует вопрос необоснованных платежек за газ.

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть проект постановления о принятия мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ.

Об этом сказал председатель ВР Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета.

"На предыдущей неделе мы договаривались о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ бытовым потребителям", - сказал Парубий.

По его словам, это постановление было подготовлено аппаратом Верховной Рады во взаимодействии с комитетами.

"В четверг проект постановления был роздан всем представителям фракций, которые были на согласительном совете. И мы договорились, что сегодня председатели фракций после ознакомления подпишут этот документ. Соответственно в среду будет возможность рассмотреть его на комитете и в четверг его проголосовать", - отметил Председатель ВР.

Как сообщалось, в Верховной Раде 7 февраля договорились создать рабочую группу из представителей фракций, которая будет заниматься проверкой обоснования тарифов