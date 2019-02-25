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Депутаты рассмотрят вопрос необоснованных платежек за газ

Депутаты рассмотрят вопрос необоснованных платежек за газ
13:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Верховная Рада 28 февраля урегулирует вопрос необоснованных платежек за газ.

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть проект постановления о принятия мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ.

Об этом сказал председатель ВР Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета.

"На предыдущей неделе мы договаривались о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ бытовым потребителям", - сказал Парубий.

По его словам, это постановление было подготовлено аппаратом Верховной Рады во взаимодействии с комитетами.

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"В четверг проект постановления был роздан всем представителям фракций, которые были на согласительном совете. И мы договорились, что сегодня председатели фракций после ознакомления подпишут этот документ. Соответственно в среду будет возможность рассмотреть его на комитете и в четверг его проголосовать", - отметил Председатель ВР.

Как сообщалось, в Верховной Раде 7 февраля договорились создать рабочую группу из представителей фракций, которая будет заниматься проверкой обоснования тарифов

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Верховная Рада, Парламент, Тарифы, Депутаты.
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