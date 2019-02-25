Аваков заявил о непредвзятом отношении к кандидатам в президенты

Новости Украины: Арсен Аваков отрицает наличие у него какой-либо политической ангажированности на предстоящих президентских выборах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что не заключал никаких союзов ни с одним из политиков перед президентскими выборами.

Об этом он заявил на брифинге.

"Может уйду, а может останусь. Я не знаю и никому не советую гадать на этой кофейной гуще. Я не ангажирован ни одним из кандидатов в президенты. Несмотря на то, что со многими меня связывает длительное знакомство", - сказал Аваков.

Также он отметил, что кандидат от его партии ("Народный фронт" - ред.) не участвует в президентских выборах.

"И это дает мне прекрасную возможность быть арбитром в этом процессе, но это многим не нравится. Поэтому кандидаты так или иначе пытаются нивелировать наши усилия, обвиняя нас в ангажированности, предвзятости наших действий", - заявил министр. Он также отметил, что надеется, что избранный президент будет иметь легитимность, которую воспримет население Украины и зарубежные партнеры Украины.