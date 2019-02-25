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Порошенко: Украина получит план действий для членства в НАТО до 2023 года

Порошенко: Украина получит план действий для членства в НАТО до 2023 года
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Украина должна не позднее 2023г подать заявку на членство в ЕС и получить ПДЧ в НАТО.

Стратегическая цель Украины - не позднее 2023г подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО, напоминает президент Украины Петр Порошенко.

"Ставлю перед собой и перед всем государством стратегическую цель: не позднее 2023г подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО", - сказал П.Порошенко на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Он подчеркнул, что речь идет не о формальных жестах, а о такой степени партнерства и взаимодействия, когда амбиции Украины получат шансы быть реализованными.

"Достичь этого непросто, но это необходимо, значит - возможно. Украина еще никогда не была так близка к Евросоюзу, как сегодня", - подчеркнул президент.

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По словам П.Порошенко, Украина сегодня самая свободная страна среди всех бывших советских республик, с самым высоким уровнем демократии и свободы, в то время, как "в соседней России можно получить уголовный приговор только за "неправильный" лайк в "Фейсбуке".

Глава государства отметил, что молодым людям повезло родиться и вырасти в свободной демократической стране, "где не нужно постоянно оглядываться и следить за своими словами и даже мыслями".

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ЕС, НАТО, Петр Порошенко, ПДЧ.
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