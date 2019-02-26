Скачать
Вторник, 26.02.2019
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор
НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
Челси оштрафовал вратаря за конфликт с главным тренером
Челси оштрафовал вратаря за конфликт с главным тренером
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле

Порошенко: Угроза полномасштабной войны реальна, РФ готовится к удару

Порошенко: Угроза полномасштабной войны реальна, РФ готовится к удару
10:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Петр Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ и перечислил этапы подготовки к ней.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации и отмечает, что противник ведет к ней подготовку.

"Угроза полномасштабной войны – это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма", - сказал П.Порошенко в своем выступлении на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ во вторник в Киеве.

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что РФ "никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем". "Агрессор, вы знаете, разворачивает новые войсковые соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения", - отметил президент.

"На западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На юго-западном стратегическом направлении – 8-я общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - рассказал П.Порошенко.

Порошенко: У нас есть враг отнюдь не менее опасный, чем российская агрессия

Он также отметил "беспрецедентную милитаризацию черноморского региона". "На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты совокупной численностью свыше 30 тыс военнослужащих", - сказал глава государства.

По словам президента, также вблизи украинских границ РФ формирует и разворачивает ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер".

"Создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях абсолютно ничего общего с обороной для РФ не имеет. Мы понимаем с вами, что эти силы предназначены для военного удара. И именно к этому готовится Кремль", - резюмировал П.Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ВСУ, Петр Порошенко, агрессия РФ, Война с РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Летнее время 2019: когда украинцы переведут стрелки часов
02 Приметы и обряды на 26 февраля – Мартынов день, (Степанов день)
03 Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с "плюсом"
04 В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
05 Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на учения в Украину
Рада допустила иностранные войска к учениям в Украине 268
Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с &quot;плюсом&quot;
Погода: ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
Спектакль &quot;Мартина ложь&quot;: премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
Спектакль "Мартина ложь": премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь