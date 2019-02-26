Порошенко: Угроза полномасштабной войны реальна, РФ готовится к удару

Новости Украины: Петр Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ и перечислил этапы подготовки к ней.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации и отмечает, что противник ведет к ней подготовку.

"Угроза полномасштабной войны – это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма", - сказал П.Порошенко в своем выступлении на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ во вторник в Киеве.

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что РФ "никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем". "Агрессор, вы знаете, разворачивает новые войсковые соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения", - отметил президент.

"На западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На юго-западном стратегическом направлении – 8-я общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - рассказал П.Порошенко.

Он также отметил "беспрецедентную милитаризацию черноморского региона". "На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты совокупной численностью свыше 30 тыс военнослужащих", - сказал глава государства.

По словам президента, также вблизи украинских границ РФ формирует и разворачивает ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер".

"Создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях абсолютно ничего общего с обороной для РФ не имеет. Мы понимаем с вами, что эти силы предназначены для военного удара. И именно к этому готовится Кремль", - резюмировал П.Порошенко.