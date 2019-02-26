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Политзаключенный Балух - до сих пор на этапе, его везут в Тверскую область

Политзаключенный Балух - до сих пор на этапе, его везут в Тверскую область
14:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинского политзаключенного, крымчанина Владимира Балуха этапируют в колонию в Тверскую область России.

Владимир Балух направлен по этапу в колонию в г.Тверь (РФ), сообщает Крымская правозащитная группа.

"Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в Тверь. Эту информацию Крымской правозащитной группе подтвердила адвокат Ольга Динзе. Она, находясь в Симферополе, выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний", - сообщается на странице Крымской правозащитной группы в соцсети Facebook во вторник.

В.Балух приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

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3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному В.Балуху он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Однако подконтрольный России Керченский городской суд отказал В.Балуху в УДО.

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Россия, Тверская область, Владимир Балух, Украинский политзаключенный.
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