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Защита Януковича подала на приговор пять апелляций

Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
15:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.

На приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу его защитники подали пять апелляционных жалоб.

Об этом сообщили в Оболонском районном суде Киева. В суде отмечают, что общий объем всех апелляционных жалоб составляет 478 листов. Адвокат Юрий Рябовол требует отменить приговор и оправдать Януковича.

Защитник Александр Байдык просит изменить приговор, исключив из него ссылки на конкретные доказательства и обстоятельства. Юрист Александр Горошинский также просит отменить приговор и закрыть уголовное дело против Януковича. Адвокаты Богдан Биленко и Андриана Фозекош подали ходатайство об отмене приговора и назначении нового судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Защитники Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят о допросе 48 свидетелей, отмене приговора, прекращении уголовного производства, а также отмене арестов на имущество. В суде сообщили, что уголовное производство направят в Киевский апелляционный суд в первых числах марта.

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Как сообщалось, 24 января Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам заключения. Вместе с тем суд считает экс-президента невиновным в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Прокуратура просила осудить Януковича к 15 годам тюрьмы.

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Виктор Янукович, Суд, Адвокаты, Госизмена.
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