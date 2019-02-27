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Президент вернет норму о незаконном обогащении с учетом рекомендаций КС

Президент вернет норму о незаконном обогащении с учетом рекомендаций КС
13:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Петр Порошенко предложит Раде вернуть в Уголовный Кодекс статью о незаконном обогащении.

Президент Украины Петр Порошенко возмущен решением Конституционного суда касательно нормы Уголовного кодекса о незаконном обогащении и намерен внести законопроект, который вернет ее в законодательство с учётом замечаний КС, сообщила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Президент Украины возмущен таким решением, тем более в такой период и тем более в тот момент, когда благодаря реформе президента Порошенко были созданы соответствующие правоохранительные органы, которые борются с коррупцией", - сказала И.Луценко журналистам в кулуарах парламента в среду.

Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной

По ее словам, глава государства возмущен тем, что статья о незаконном обогащении может исчезнуть из Уголовного кодекса.

"Президент подаст безотлагательный законопроект, где будут учтены замечания Конституционного суда. И этот законопроект как безотлагательный должен быть рассмотрен в парламенте", - сообщила представитель президента в Верховной Раде.

Народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем назвал абсурдом решение Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении и заявляет, что в международном праве это деяния прописано с 2003 года.

 
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Верховная Рада, Петр Порошенко, Ирина Луценко, Незаконное обогащение.
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