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МИД продвигает на международной арене идею создания платформы по деоккупации Крыма

МИД продвигает на международной арене идею создания платформы по деоккупации Крыма
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: МИД хочет создать международную платформу по деоккупации Крыма.

МИД продвигает на международной арене идею создания платформы по деоккупации Крыма, которая в будущем может стать переговорной площадкой по возвращению аннексированного полуострова в состав Украины.

Об этом заявил в выступлении на V Международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы проталкиваем идею создания платформы "друзей украинского Крыма" или платформы "деоккупации Крыма". Не все понимают идею, не все сейчас активно поддерживают, но мы упорно работаем над формированием такой группы и, в принципе, есть несколько стран, которые уже приступили к разработке этой темы на международной арене", - сказал Боднар.

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Он добавил, что такая платформа в будущем может стать площадкой для переговоров с Россией вроде "минского" или "нормандского" форматов.

"Можно их критиковать, но это единственные платформы для переговоров со страной-агрессором. Я верю в то, что мы создадим платформу для переговоров по Крыму, хотя сейчас Россия это отрицает. Но если мы от этого откажемся, мы сами себя предадим, мы предадим наших людей в Крыму. Поэтому для нас основная задача - поддерживать эту тему актуальной на международной арене, проталкивать ее среди наших ключевых партнеров и добиваться такой же солидарной политики с нами", - акцентировал заместитель министра.

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МИД, Василий Боднар, Оккупированный Крым, Деоккупация Крыма.
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