Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске

Новости Украины: В Минске представители РФ и ОРДЛО в очередной раз отказались от всех предложений украинской стороны по освобождению заложников и политических заключенных.

В Минске представители Российской Федерации и ОРДЛО в очередной раз отказались от всех предложений украинской стороны по освобождению заложников и политических заключенных.

Об этом на странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, комментируя сегодняшнее заседание рабочих подгрупп ТКГ.

«Сегодня в Минске, где в гуманитарной группе украинскую сторону представляли эксперты СБУ и МинВОТ, было грубо сорвано это заседание базарным тетками, которые приглашены от ОРДЛО и функция которых озвучивать темники Кремля», - сообщила Геращенко.

«Представители РФ и приглашенные из ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны и от передачи россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилования 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях. И устроили отвратительную истерику, как только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков», - написала она.

Также Геращенко сообщила, что во время заседания гуманитарной подгруппы ТКГ, в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложников, в оскорбительной и некорректной форме представители ОРДЛО попытались делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства государства. «Украинская делегация выразила решительный протест координатору по поводу превращения тяжелого переговорного процесса в базар с грубыми хамами и покинула зал заседаний. Мои коллеги жестко заметили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля», - написала Геращенко.