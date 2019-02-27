Скачать
Среда, 27.02.2019
Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске
Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске
Нардпеп из партии Тимошенко вызван на допрос в ГБР
Нардпеп из партии Тимошенко вызван на допрос в ГБР
Капитан Динамо написал письмо пленным украинским морякам
Капитан Динамо написал письмо пленным украинским морякам
Великий пост-2019: как правильно питаться
Великий пост-2019: как правильно питаться

Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске

Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске
14:28 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В Минске представители РФ и ОРДЛО в очередной раз отказались от всех предложений украинской стороны по освобождению заложников и политических заключенных.

В Минске представители Российской Федерации и ОРДЛО в очередной раз отказались от всех предложений украинской стороны по освобождению заложников и политических заключенных.

Об этом на странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, комментируя сегодняшнее заседание рабочих подгрупп ТКГ.

«Сегодня в Минске, где в гуманитарной группе украинскую сторону представляли эксперты СБУ и МинВОТ, было грубо сорвано это заседание базарным тетками, которые приглашены от ОРДЛО и функция которых озвучивать темники Кремля», - сообщила Геращенко.

Волкер надеется, что РФ когда-то сядет за стол переговоров по Украине

«Представители РФ и приглашенные из ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны и от передачи россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилования 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях. И устроили отвратительную истерику, как только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков», - написала она.

Также Геращенко сообщила, что во время заседания гуманитарной подгруппы ТКГ, в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложников, в оскорбительной и некорректной форме представители ОРДЛО попытались делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства государства. «Украинская делегация выразила решительный протест координатору по поводу превращения тяжелого переговорного процесса в базар с грубыми хамами и покинула зал заседаний. Мои коллеги жестко заметили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля», - написала Геращенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирина Геращенко, РФ, Минск, ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 февраля – День Кирилла
02 Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
03 Великий пост 2019: история праздника и традиции
04 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
05 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Второй саммит КНДР и США: Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Второй саммит КНДР и США: Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Стали известны условия договора для победителей Нацотбора Евровидения в Украине
Стали известны условия договора для победителей Нацотбора Евровидения в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь