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Домбровскис на два дня приедет в Украину

Домбровскис на два дня приедет в Украину
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Вице-президент Еврокомиссии встретится с Гройманом и Маркаровой.

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, ответственный за финансовую стабильность, финансовые услуги и Союз рынков капитала, Валдис Домбровскис 28 февраля начнет двухдневный визит в Украину.

В частности, в четверг он встретится с Премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром финансов Оксаной Маркаровой, сообщает Представительство ЕС в Украине.

"Во время пребывания в Киеве Домбровскис планирует обсудить вопросы экономического и финансового сотрудничества между Евросоюзом и Украиной и предоставления макрофинансовой помощи Украине. Фискальная политика и управление государственными финансами также станут предметом обсуждения", - проинформировали в Представительстве ЕС.

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Кроме того, 28 февраля Домбровскис встретится с преподавателями и студентами Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он выступит с речью "Пять лет после Майдана".

В пятницу, 1 марта, вице-президент Еврокомиссии в знак солидарности с Украиной посетит Приазовье, где проведет переговоры с региональными и местными органами власти. Он посетит порт в Бердянске и официально откроет финансируемые Евросоюзом детский сад и реабилитационный центр для детей с инвалидностью.

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ЕС, Еврокомиссия, Валдис Домбровскис, Владимир Гройсман, Оксана Маркарова.
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