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В НАТО опять подтвердили, что место Украины в Альянсе, но есть условия

В НАТО опять подтвердили, что место Украины в Альянсе, но есть условия
16:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В НАТО подтверждают, что Украина должна стать членом Альянса, но призывают к всеобъемлющим реформам.

Глава Представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников подтверждает, что Украина в будущем должна стать членом Альянса, но призывает пока концентрировать внимание на воплощении всеобъемлющих реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Винников сказал в Киеве во время выступления на форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".

"НАТО имеет политику открытых дверей относительно членства, и на последнем саммите НАТО, который состоялся в Брюсселе прошлым летом, союзники вновь подтвердили их решение от 2008 года в отношении Украины и Грузии, которое заключается в том, что эти две страны станут членами НАТО" , - отметил Винников.

Он пояснил, что политика открытых дверей говорит о том, что принятие любого решения относительно членства зависит от страны, которая его хочет, и всех союзников Альянса.

"Поэтому ни одна третья страна не имеет права голоса в этом процессе", - заявил Винников.

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"Мы также приветствуем евроатлантические устремления Украины, о которых было четко заявлено. В то же время важно и обязательно, чтобы в это время внимание сохранялось на комплексных, системных и институциональных реформах", - подчеркнул он.

Глава Представительства НАТО подчеркнул, что важно воплощать реформы не ради Европейского Союза или НАТО, а ради Украины и украинского народа.

"Я также хочу отметить, что стандарты НАТО высоки, и они касаются не только безопасности и обороны. Поэтому понятно, что реформирование сектора безопасности и обороны является приоритетом, но мы на самом деле говорим о общеправительственном подходе - реформы должны проходить во всех отраслях", - подчеркнул он.

В этой связи Винников отметил, что речь идет о демократических институтах, верховенстве права, рыночной экономике и правах человека.

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НАТО, Реформы, Александер Винников.
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