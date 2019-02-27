Сайт ЦИК подвергся масштабной кибератаке

Новости Украины: СБУ предотвратила масштабную кибератаку на сайт ЦИК.

Служба безопасности Украины предотвратила масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального сайта ЦИК.

Об этом сообщает в среду пресс-центр СБУ.

"По заключению экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам Президента Украины. Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии http flood, через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей", - говорится в сообщении.

Для проведения кибератаки, по данным СБУ, злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов

"С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии", - говорится также в сообщении.

Специалисты СБУ проверяют возможную причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Напомним, Петр Порошенко заявлял, что Центральная избирательная комиссия ранее уж подвергалась DDoS-атакам со стороны Российской Федерации.