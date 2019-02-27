Скачать
Среда, 27.02.2019
"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
"Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
Контрабанда в ОПК: Два директора предприятий Укроборонпрома отстранены от должностей
Скандал в ОПК: Двух директоров отстранили
Рома опять нацелилась на Малиновского
Рома опять нацелилась на Малиновского
Великий пост 2019: традиционный календарь питания
Великий пост 2019: традиционный календарь питания

Сайт ЦИК подвергся масштабной кибератаке

Сайт ЦИК подвергся масштабной кибератаке
16:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укринформ

Новости Украины: СБУ предотвратила масштабную кибератаку на сайт ЦИК.

Служба безопасности Украины предотвратила масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального сайта ЦИК.

Об этом сообщает в среду пресс-центр СБУ.

"По заключению экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам Президента Украины. Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии http flood, через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей", - говорится в сообщении.

Для проведения кибератаки, по данным СБУ, злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов 

"С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии", - говорится также в сообщении.

Специалисты СБУ проверяют возможную причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Напомним, Петр Порошенко заявлял, что Центральная избирательная комиссия ранее уж подвергалась DDoS-атакам со стороны Российской Федерации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, ЦИК, Кибератака, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 февраля – День Кирилла
02 Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
03 Великий пост 2019: история праздника и традиции
04 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
05 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Оскар 2019: вспоминаем самые важные моменты церемонии (Фото)
Оскар 2019: вспоминаем самые важные моменты церемонии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь