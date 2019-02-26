Скачать
Вторник, 26.02.2019
Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца Donald Cook
Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца Donald Cook
НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
Челси оштрафовал вратаря за конфликт с главным тренером
Челси оштрафовал вратаря за конфликт с главным тренером
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле

ЦИК Украины подвергся российским кибератакам 24-25 февраля

ЦИК Украины подвергся российским кибератакам 24-25 февраля
16:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Президент Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ 24-25 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам со стороны Российской Федерации.

"В СНБО разработали механизмы защиты вместе со Службой безопасности Украины и полиции Департамент … по киберзащите Центральной избирательной комиссии совместно с нашими американскими партнерами, поскольку вчера и позавчера произошли кибератаки со стороны Российской Федерации", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с представителями IT-индустрии во вторник в Киеве.

Ранее поступала информация, что Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК.

Государственный реестр избирателей в режиме онлайн позволяет отслеживать все изменения, что делает невозможным повторное голосование на другом участке.

Ранее сообщалось, Институт мира США прогнозировал, накануне выборов в Украине, Кремль будет разжигать оппозицию к президенту Петру Порошенко и кандидатам с проевропейской позицией путем кибератак, распространением фейков и других форм гибридной войны.

В частности, на Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку вмешательства российских спецслужб в избирательный процесс в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, СНБО, Петр Порошенко, DDoS-атаки, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Летнее время 2019: когда украинцы переведут стрелки часов
02 Приметы и обряды на 26 февраля – Мартынов день, (Степанов день)
03 Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с "плюсом"
04 В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
05 Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор
Зайцевой и Дронову объявлен приговор
Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с &quot;плюсом&quot;
Погода: ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
Спектакль &quot;Мартина ложь&quot;: премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
Спектакль "Мартина ложь": премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь