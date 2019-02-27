"Комар носа не подточит": Порошенко о новой редакции статьи о незаконном обогащении

Новости Украины: Порошенко заявил, что в новом законопроекте статья УК о незаконном обогащении будет выписана так, что "комар носа не подточит"

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что в новом законопроекте, который будет представлен в парламент после обнародования и анализа решения Конституционного суда статья Уголовного кодекс Украины о незаконном обогащении будет выписана так, что "комар носа не подточит".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в ходе заседании Совета регионального развития Запорожской области.

"Решение Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса за незаконное обогащение, оно только ожидается, его еще никто не видел. Мы еще не имеем подтверждения. Но оно уже получило негативную реакцию в социальных сетях и эта негативная реакция в социальных сетях мне понятна", - заявил он

Порошенко подчеркнул, что он как президент никогда не комментирует судебных решений.

"Во-первых - это отдельная ветвь власти, во-вторых - я отнюдь не хочу, чтобы это воспринималось как политическое давление на суд, его не было, нет и не будет", - заявил он.

"Как президент и как государственный деятель я имею право действовать. Суд делает свою работу, а я делаю свою. Антикоррупционное законодательство является целостным и уверен, что невозможно выхватывать фрагменты из него - это может привести к разрушению", - добавил Порошенко.

Глава государства сказал, что хочет всех успокоить и как только решение КС будет обнародовано, он с ним ознакомится и немедленно даст поручение срочно с учетом выводов КС внести в Верховную Раду как неотложный законопроект о предусмотренном наказание для чиновников за незаконное обогащение.

"Новая редакция статьи будет выписана так, что и комар носа не подточит", - заверил он.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. По словам источника агентства УНИАН в КСУ, "Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, поскольку суд считает, что она противоречит презумпции невиновности". Как сказал представитель суда, КСУ исходил из следующего: эта статья обязывает лицо доказывать то, что его состояние нажито законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица - это функция государства.

27 февраля представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила, что глава государства в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение.