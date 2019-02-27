Президент заверил, что не допустит возвращения назад в реформе децентрализации

Новости Украины: Петр Порошенко: Децентрализация сильно изменила жизнь во всех уголках страны.

Децентрализация в Украине является одной из самых успешных в том числе и благодаря значительному росту доходов региональных бюджетов. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на Совете регионального развития Запорожской области, сообщает сайт главы государства.

"Децентрализация кардинально изменила жизнь во всех регионах страны. Дополнительно к ряду самых успешных реформ - реформа децентрализации точно одна из самых успешных. Хотя она еще далека от завершения, положительный результат от нее общество точно уже зафиксировало", - отметил Порошенко. Он заверил, что не допустит возвращения назад в реформе децентрализации.

"Ни в коем случае мы не допустим поворота назад, когда местные бюджеты были кассами по выплате заработной платы. Когда от местного совета или городского, поселкового, сельского головы ничего не зависело. Невозможно не заметить кардинальные изменения к лучшему", - подчеркнул Президент. По его словам, доходы региональных бюджетов значительно выросли.

"Доходы местных бюджетов увеличились с 68 млрд гривень в 2014 году до 234 миллиардов в 2018 году. Это во время войны. В сводном бюджете за эти годы доля местных бюджетов выросла до 51%", - подчеркнул Порошенко. Он отметил, что растет и размер государственной поддержки местного и регионального развития.

"Если в 2014 году сумма составляла всего 500миллионов, то в этом году речь идет почти о 31 млрд. В 62 раза выросла поддержка. В прошлом году начата субвенция на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения. В этом году впервые предусмотрено почти 15 млрд грн", - сказал Президент.