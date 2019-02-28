Скачать
Четверг, 28.02.2019
ЦИК утвердила сметы расходов на работу 143 избирательных округов
ЦИК утвердила сметы расходов на работу 143 избирательных округов
Кабмин снизит норму потребления газа
Кабмин снизит норму потребления газа
Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу
Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу
Очень необычный остров в Карибском море (Фото)
Очень необычный остров в Карибском море (Фото)

Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК
00:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Административный суд рассмотрит иск Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии.

Шестой апелляционный административный суд 28 февраля рассмотрит иск кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии о признании противоправности ее действий и постановления ЦИК о разъяснении по ведению предвыборной агитации. Как сообщил представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, 26 февраля суд открыл производство и назначил его к рассмотрению на 28 февраля.

Кроме того, 27 февраля суд удовлетворил ходатайство представителя кандидата Юлии Тимошенко в ЦИК Сергея Власенко о привлечении ее к участию в процессе в качестве третьего лица. Данное ходатайство обусловлено тем, что решение суда в этом деле повлияет на права, свободы и интересы Ю.Тимошенко как кандидата в президенты. Еще суд решил привлечь к рассмотрению иска А.Гриценко в качестве третьих лиц на стороне ответчика (ЦИК Украины – ИФ) Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований, МВД, Национальную полицию, НАПК, ГФС, Госслужбу по вопросам труда.

Р.Чернолуцкий также сообщил, что 27 февраля стороной А.Гриценко было подано ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц к данному процессу всех остальных 42 кандидатов в президенты. Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что Участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

 В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

Суд отклонил второй иск Гриценко к ЦИК

При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".

Вместе с тем, если привлечение физических лиц не связано с использованием их труда на условиях трудового договора или по гражданско-правовым договорам, юридическое лицо-поставщик услуг по проведению предвыборной агитации в соответствии с законодательством не является плательщиком единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В штабе А.Гриценко считают, что ЦИК этим разъяснением фактически легализировала построение схем подкупа избирателей на выборах президента Украины.

Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко по вопросу доступа к Госреестру избирателей

"Постановление ЦИК №376 позволило юридическим лицам получать средства из избирательного фонда кандидата и тратить их на оплату работ или услуг агитаторов, якобы компенсируя им телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации, что является прямым подкупом избирателей", - пояснил Р.Чернолуцкий.

Он указал, что данное постановление ЦИК позволяет юридическим лицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых соглашений или трудовых договоров, а юридические лица при этом освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, ЦИК, Анатолий Гриценко, Дата, Апелляция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
02 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
03 КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
04 Реал 0:3 Барселона: события матча
05 Помпео: Крым - это Украина, и его нужно вернуть под контроль Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Очередной миф: Супрун добралась до микроволновок
Очередной миф: Супрун добралась до микроволновок
Парламентские партии за 2018 год потратили более 700 миллионов
Парламентские партии за 2018 год потратили более 700 миллионов
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Несколько секретов для женщин, как сохранить свое здоровье
Несколько секретов для женщин, как сохранить свое здоровье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь