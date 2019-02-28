Скачать
Четверг, 28.02.2019
В Украине могут снизить предельную сумму наличных расчетов с физлицами
В Украине могут снизить предельную сумму наличных расчетов с физлицами
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в Евровидении-2019
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в Евровидении-2019
Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ
Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ
Афиша интересных событий в Украине на 2-3 марта
Афиша интересных событий в Украине на 2-3 марта

Порошенко в толпе снял шапку с девушки: видео

Порошенко в толпе снял шапку с девушки: видео
10:18 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко во время визита в Запорожье в среду, 27 февраля, в толпе снял шапку с девушки

В Сети появилось курьезное видео с президентом Петром Порошенко во время его визита в Запорожье.

На опубликованных кадрах видно, как на встрече с жителями города глава государства тянется к людям, чтобы пожать им руки, однако в какой-то момент срывает с одной из находившихся перед ним девушек шапку.

Сделал ли он это нарочно, или схватил головной убор случайно - мнения пользователей на этот счет разошлись.

Однако на видео слышно, как перед этим девушка задает Порошенко какой-то вопрос о прокремлевской пропагандисте Анатолии Шарие.

Напомним, ранее Петр Порошенко, выступая на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, сравнил евроинтеграцию Украины с анекдотом про танцующих самбу кубинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожье, Видео, Петр Порошенко, Политика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
02 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
03 "Евровидение-2019": Андрей Данилко сделал сенсационное заявление
04 КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
05 НАБУ об отмене статьи за незаконное обогащение: Шаг навстречу реваншу старой системы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении
В ЕС не поддержали отмену статьи об обогащении
Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
Прогноз погоды: весна придет в Украину с мокрым снегом
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном &quot;успешными&quot;
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном "успешными"
Кейт Миддлтон в блестящем платье посетила концертный зал в Белфасте
Кейт Миддлтон в блестящем платье посетила концертный зал в Белфасте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь