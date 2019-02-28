Порошенко в толпе снял шапку с девушки: видео

Новости Украины: Петр Порошенко во время визита в Запорожье в среду, 27 февраля, в толпе снял шапку с девушки

В Сети появилось курьезное видео с президентом Петром Порошенко во время его визита в Запорожье.

На опубликованных кадрах видно, как на встрече с жителями города глава государства тянется к людям, чтобы пожать им руки, однако в какой-то момент срывает с одной из находившихся перед ним девушек шапку.

Сделал ли он это нарочно, или схватил головной убор случайно - мнения пользователей на этот счет разошлись.

Однако на видео слышно, как перед этим девушка задает Порошенко какой-то вопрос о прокремлевской пропагандисте Анатолии Шарие.

Напомним, ранее Петр Порошенко, выступая на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, сравнил евроинтеграцию Украины с анекдотом про танцующих самбу кубинцев.