Консулу с Украины разрешили встретиться с политзаключенным Павлом Грибом

Новости Украины: Ожидается, что встреча произойдет в понедельник, 4 марта.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило разрешение российского суда на посещение украинского политического узника России Павла Гриба. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на брифинге, сообщает корреспондент.

"27 февраля, вчера Генеральное консульство Украины в Ростове получило разрешение Северо-Кавказского окружного военного суда на посещение консулом Павла Гриба. Поэтому, впервые с ноября прошлого года состоится встреча Павла с украинским консульским должностным лицом", - отметила она.

По словам пресс-секретаря МИД, ожидается, что встреча произойдет в понедельник, 4 марта.

Зеленко добавила, что в этот же день состоится очередное судебное заседание над Грибом, на которое должны приехать мать и врач пленника. Она подчеркнула, что врач планирует еще раз заявить в суде о нарушении состояния здоровья политзаключенного.

Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 г. в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в социальных сетях.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Гриба похитили работники ФСБ.

23 июля 2018 г. суд приостановил рассмотрение дела Гриба после того, как выяснилось, что обвинения основывались на статье Уголовного кодекса, которой не было во время инкриминируемого преступления. Прокуратура вернула дело в суд в октябре после исправления того, что российские СМИ назвали "процессуальной ошибкой".

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продлил еще на 6 месяцев содержание под стражей Павла Гриба.