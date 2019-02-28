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Консулу с Украины разрешили встретиться с политзаключенным Павлом Грибом

Консулу с Украины разрешили встретиться с политзаключенным Павлом Грибом
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Ожидается, что встреча произойдет в понедельник, 4 марта.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило разрешение российского суда на посещение украинского политического узника России Павла Гриба. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на брифинге, сообщает корреспондент.

"27 февраля, вчера Генеральное консульство Украины в Ростове получило разрешение Северо-Кавказского окружного военного суда на посещение консулом Павла Гриба. Поэтому, впервые с ноября прошлого года состоится встреча Павла с украинским консульским должностным лицом", - отметила она.

По словам пресс-секретаря МИД, ожидается, что встреча произойдет в понедельник, 4 марта.

Зеленко добавила, что в этот же день состоится очередное судебное заседание над Грибом, на которое должны приехать мать и врач пленника. Она подчеркнула, что врач планирует еще раз заявить в суде о нарушении состояния здоровья политзаключенного.

Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 г. в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в социальных сетях.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Гриба похитили работники ФСБ.

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23 июля 2018 г. суд приостановил рассмотрение дела Гриба после того, как выяснилось, что обвинения основывались на статье Уголовного кодекса, которой не было во время инкриминируемого преступления. Прокуратура вернула дело в суд в октябре после исправления того, что российские СМИ назвали "процессуальной ошибкой".

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продлил еще на 6 месяцев содержание под стражей Павла Гриба.

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Павел Гриб, Пресс-секретарь МИД Украины, Екатерина Зеленко, Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону.
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