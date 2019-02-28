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Зеленский провел встречу с представителем МВФ: что обсуждали

Зеленский провел встречу с представителем МВФ: что обсуждали
15:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителем МВФ в Украине Йостом Люнгманом и рассказал о своей предвыборной программе.

Руководитель студии "Квартал 95", кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгманом.

Сообщается, что встреча прошла в субботу, 23 февраля, на которой обсуждалось сотрудничество Украины с МВФ. Зеленский отметил важность продолжения такого сотрудничества, чтобы в дальнейшем улучшить экономическую ситуацию в стране, привлечь инвестиции и повысить стандарты жизни граждан.

Кандидат в президенты Украины также рассказал представителям МВФ о своей предвыборной программе, а также поделился, что сделает в первую очередь в случае, если его изберут президентом Украины. 

"Команда Зеленского" сообщила, что также запланировано установление верховенства права, реформирование органов и сектора безопасности, ликвидация коррупции, инициирование земельной реформы, обеспечение стабильности банковской системы и независимости работы НБУ.

В "Зе.Команде" также заявили о проведении ранее встреч с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконеном и Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

Ранее, кандидат в президенты Украины, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором предложил украинцам самим поучаствовать в выборе претендентов из его команды на главные должности в государстве. 

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Все по теме:

МВФ, Владимир Зеленский, Президентские выборы в Украине, Кандидат в Президенты Украины, Предвыборная программа, Выборы 2019.
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