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Нардеп Дубиль не явился на допрос в ГБР

Нардеп Дубиль не явился на допрос в ГБР
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Валерий Дубиль не явился в четверг на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), где его ждали на 10 часов утра.

Народный депутат Украины Валерий Дубиль (фракция "Батькивщина") не явился в четверг на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), где его ждали на 10 часов утра.

"Дубиль сегодня вызывался на допрос на 10 часов утра, но он не пришел", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Бюро.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГБР 28 февраля вызывает на допрос народного депутата из фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей. "Он (В.Дубиль – ред.), конечно же, не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на допрос", - сказал генпрокурор на брифинге 27 февраля.

При этом Ю.Луценко подчеркнул: "К В.Дубилю претензии есть, поскольку именно он по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда".

СБУ: Нардеп руководил "пирамидой" для влияния на выборы

По словам генпрокурора, суммы финансирования исчисляются "сотнями миллионов".

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Батькивщина, Допрос, ГБР, Валерий Дубиль.
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