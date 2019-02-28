Законопроект президента о наказании за незаконное обогащение уже в ВР

Новости Украины: Законопроект определен Президентом как неотложный и уже передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

В Верховной Раде зарегистрирован внесенный Президентом Петром Порошенко законопроект "О внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение". Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, в частности, что законопроект определен Президентом как неотложный и уже передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Как сообщалось, ранее в четверг Порошенко заявил, что подписал и дал поручение зарегистрировать в Верховной Раде законопроект об урегулировании законодательства об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Соответствующий законопроект был подготовлен в связи с решением Конституционного суда от 26 февраля о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.