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Луценко сказала, когда ВР может рассмотреть законопроект о незаконном обогащении

Луценко сказала, когда ВР может рассмотреть законопроект о незаконном обогащении
20:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Согласно законопроекту, при доведении следствием, что средства, движимое или недвижимое имущество приобретено лицами незаконным способом, то такие действия будут считаться таковыми.

Президентский законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение" должен быть безотлагательно рассмотрен профильным комитетом и на следующей пленарной неделе включен в повестку дня ВР. Об этом представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от БПП Ирина Луценко сказала в комментарии журналистам в кулуарах ВР, сообщает корреспондент.

"Сегодня под номером 10110 зарегистрирован законопроект Президента и определен как неотложный, который называется "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение". Это означает, что в ближайший период, на следующей пленарной неделе (12-15 марта - ред.), этот законопроект может быть включен в повестку дня, может быть безотлагательно рассмотрен в комитете, мы будем на этом настаивать. Я думаю, что соответствующий комитет и зал поддержит это, и он будет рассмотрен в зале для того, чтобы восстановить дальнейшую борьбу с коррупцией, начатую Президентом Порошенко с приходом его на президентский пост", - подчеркнула Луценко.

Депутат отметила, что согласно законопроекту, при доведении следствием, что средства, движимое или недвижимое имущество приобретено лицами незаконным способом, то такие действия будут считаться таковыми и за них предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет без права занимать соответствующие должности определенный период.

Президент вернет норму о незаконном обогащении с учетом рекомендаций КС

"На данный момент Президентом учтены замечания Конституционного суда о том, что 62 статья Конституции говорит о презумпции невиновности, а затем именно следственные органы должны это доказать. Мы знаем, что НАБУ и Антикоррупционная прокуратура имеют уже около 50 дел, где доказано приобретение (имущества - ред.) незаконным способом должностными лицами и совершение ими при нахождении на должностях соответствующих коррупционных деяний. Я думаю, что внесенная Президентом такая статья даст возможность все-таки привлечь тех коррупционеров, по которым уже собраны доказательства их незаконного обогащения или иных коррупционных деяний, привлечь их к ответственности и рассмотреть эти вопросы в Антикоррупционном суде, который в ближайшее время будет создан", - подчеркнула Луценко.

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Верховная Рада, Законопроект, КСУ, Ирина Луценко, БПП, Президентский законопроект.
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