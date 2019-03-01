САП: Десятки нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении

Новости Украины: Около 30 народных депутатов могли стать фигурантами расследований относительно незаконного обогащения.

Почти 30 народных депутатов практически из всех фракций должны были стать фигурантами уголовных дел по незаконному обогащению, но теперь это невозможно из-за отмены этой статьи Конституционным судом.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает ТСН.

По его словам, за годы работы НАБУ и САП было возбуждено 106 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного за незаконное обогащение.

37 производств было закрыто, четыре – направлены в суд, а 65 до сих пор расследуются. Холодницкий отметил, что первые производства по этой статье были направлены в суд еще в апреле 2016 года – это было дело бывшего военного прокурора сил АТО Кулика.

Дело слушается в суде уже почти три года, а в прошлом году состоялось только три заседания, рассказал руководитель САП. Последнее производство, которое направили в суд на прошлой неделе, касалось министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Еще есть дело главы Держаудитслужбы и дело судьи одного из судов Луганской области, который сумел "на свою зарплату" купить в Харькове две элитные квартиры. Кроме того, антикоррупционные органы уже готовы были завершить следствие по делу экс-главы Государственной фискальной службы Продана. Также фигурантами дел о незаконном обогащении должны стать министры, их заместители и руководители ОГА.