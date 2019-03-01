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Лукашенко о размещении ракет в Украине: Это катастрофа

Лукашенко о размещении ракет в Украине: Это катастрофа
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Размещение ракет в Украине обернется катастрофой для ее государственности, считает Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Украина не должна размещать на своей территории ракеты.

"Сейчас начали размазывать проблему размещения ракет средней и малой дальности в Украине. (...) Ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги, потому что это действительно может обернуться катастрофой для государственности Украины", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

Президент Беларуси подчеркнул, что "если в Украине будут размещены такие ракеты, - это катастрофа, ведь россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там".

По его словам, в данном случае в Минске абсолютно солидарны с такой позицией Москвы.

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"У меня некоторые вещи, которые не публикуются, вызывают определенное беспокойство и за Беларусь. Не хотелось бы, чтобы в матушке-Европе вспыхнула, не дай бог, ограниченная ядерная катастрофа", - добавил глава государства.

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Украина, Беларусь, Ракеты, Александр Лукашенко.
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