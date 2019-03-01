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В штабе Порошенко прокомментировали объединение Садового и Гриценко

В штабе Порошенко прокомментировали объединение Садового и Гриценко
16:14 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В штабе действующего президента Украины сообщили, что после снятия кандидатуры Андрея Садового от участия в выборах, часть его избирателей поддержит Порошенко.

Спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев заявил, что в штабе кандидата в президенты Петра Порошенко не боятся объединения лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового с кандидатом в президенты, лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко.

По словам Медведева, немногочисленные уже на данный момент избиратели Андрея Садового в разных пропорциях распределяются примерно между шестью кандидатами. По его прогнозам, часть избирателей Садового в случае его снятия с дистанции готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко.

Также в штабе прокомментировали возможность объединения самого президента с кем-то из кандидатов. По словам Медведева, такой союз "не повлияет существенным образом на расстановку сил в кампании и на ранжирование кандидатов в рейтингах".

Представитель штаба Порошенко отметил, что если оценивать фактор объединения, то, по их данным, оно существенным образом не влияет на расстановку сил в кампании и на ранжир кандидатов рейтингов социологических компаний.

Напомним, кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу другого кандидата на пост главы государства Анатолия Гриценко. Политик сослался на данные социологических исследований, который показал, что его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко.  Он подчеркнул, что именно сейчас у Украины есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. 

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Все по теме:

Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Отказ, Объединение, Штаб Порошенко, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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