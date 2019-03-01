Новости Украины: Климкин заявил, что Черное море станет для РФ "Бермудским треугольником".

Черное море никогда не будет принадлежать России, убежден министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Черное море никогда не буде принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него "Бермудским треугольником", - сказал глава МИД в ходе международной конференции по безопасности "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе в пятницу.

По его словам, возможно только комплексное противодействие России.

"Мы обязательно вернем Крым. Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности… Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе", - пояснил П.Климкин.

Дипломат подчеркнул: "Россия запрещает нам свободу мореходства в Керченском проливе, Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Все, что мы делаем и должны сделать - должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят военнопленных, как и других политзаключенных и заложников".