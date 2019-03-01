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Пятница, 01.03.2019
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Климкин предложил Грузии и Молдове совместно укреплять безопасность в Черном море

Климкин предложил Грузии и Молдове совместно укреплять безопасность в Черном море
18:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина предлагает Грузии и Молдове совместно укреплять безопасность Черноморского региона.

Украина предлагает сделать укрепление безопасности Черноморского региона частью дальнейшего процесса усиленной ассоциации с Грузией и Молдовой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.

Так, министр отметил, что сегодня с международными партнерами состоится обсуждение того, что же можно сделать вместе.

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"Наши грузинские друзья, Молдова это страны, которые должны идти вперед по европейскому пути. Почему бы не сделать укрепление безопасности Черноморского региона частью дальнейшего процесса усиленной ассоциации? Или мы и грузинские друзья - мы обязательно получим членство в НАТО, но и до этого момента, не будучи членами НАТО, мы должны сотрудничать в том, чтобы Черное море было морем безопасности, ценностей, принципов, чтобы здесь действовала свобода мореплавания", - сказал он.

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Все по теме:

Молдова, Одесса, Грузия, Черное море, Безопасность, Павел Климкин.
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