Климкин предложил Грузии и Молдове совместно укреплять безопасность в Черном море

Новости Украины: Украина предлагает Грузии и Молдове совместно укреплять безопасность Черноморского региона.

Украина предлагает сделать укрепление безопасности Черноморского региона частью дальнейшего процесса усиленной ассоциации с Грузией и Молдовой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.

Так, министр отметил, что сегодня с международными партнерами состоится обсуждение того, что же можно сделать вместе.

"Наши грузинские друзья, Молдова это страны, которые должны идти вперед по европейскому пути. Почему бы не сделать укрепление безопасности Черноморского региона частью дальнейшего процесса усиленной ассоциации? Или мы и грузинские друзья - мы обязательно получим членство в НАТО, но и до этого момента, не будучи членами НАТО, мы должны сотрудничать в том, чтобы Черное море было морем безопасности, ценностей, принципов, чтобы здесь действовала свобода мореплавания", - сказал он.